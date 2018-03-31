За кордоном відкрили ще одне українське консульство
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У бельгійському місті Борглун у провінції Лімбург відкрили нове почесне консульство України. Про це повідомило посольство України у Бельгії на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Офіційне відкриття почесного консульства України у місті Борглун відбулося 29 березня.
"Почесний консул України у Бельгії Кріс Бекерс представлятиме інтереси нашої держави у провінції Лімбург, що сприятиме посиленню робочих контактів з компетентними органами місцевої влади, адвокатами, соціальними службами, благодійними фондами, установами та організаціями задля забезпечення всебічного захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб України на території Бельгії", - заявили у посольстві України.
Нагадаємо, у Сіднеї відкрили почесне консульство України.