За кордоном відкрили ще одне українське консульство

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У бельгійському місті Борглун у провінції Лімбург відкрили нове почесне консульство України. Про це повідомило посольство України у Бельгії на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Офіційне відкриття почесного консульства України у місті Борглун відбулося 29 березня.

"Почесний консул України у Бельгії Кріс Бекерс представлятиме інтереси нашої держави у провінції Лімбург, що сприятиме посиленню робочих контактів з компетентними органами місцевої влади, адвокатами, соціальними службами, благодійними фондами, установами та організаціями задля забезпечення всебічного захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб України на території Бельгії", - заявили у посольстві України.

Нагадаємо, у Сіднеї відкрили почесне консульство України.

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