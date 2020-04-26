За рубежом на COVID-19 болеет 163 украинца - МИД

КИЕВ. 26 апреля. УНН. По состоянию на вечер 25 апреля за границей от COVID-19 оправились уже 44 украинца, а умерло уже семь наших граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.