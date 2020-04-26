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За рубежом на COVID-19 болеет 163 украинца - МИД

За рубежом на COVID-19 болеет 163 украинца - МИД

Киев  •  УНН

 • 11583 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. По состоянию на вечер 25 апреля за границей от COVID-19 оправились уже 44 украинца, а умерло уже семь наших граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.

“16 994 гражданина Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения (ЗДУ) в рамках системы “Защита”, — сообщили в МИД.

В частности, 163 гражданина Украины проходит лечение: Австралия — 1, Австрия — 3, Греция — 12, Испания — 4, Италия — 121, Мальта — 1, Нигерия — 1, Португалия — 1, РФ — 2, Сербия — 1, США — 2, Таиланд — 1, Уругвай — 2, ФРГ — 4, Чехия — 6, Швеция — 1.

Еще 44 гражданина Украины выздоровели: Австрия — 3, Бельгия — 1, Великобритания и Северная Ирландия — 1, Греция — 10, Доминиканская Республика — 4, Египет — 1, Испания — 1, Италия — 2, Нигерия — 2, Нидерланды — 1 , ОАЭ — 2, Польша — 6, Португалия — 1, Сейшельские острова — 1, Таиланд — 1, ФРГ — 1, Швеция — 1, Швейцария — 1, Япония — 4.

Отмечается, что 7 граждан Украины за рубежом — умерли.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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