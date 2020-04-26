За кордоном на COVID-19 хворіє 163 українця – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Станом на вечір 25 квітня за кордоном від COVID-19 одужало вже 44 українця, а померло вже сім громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МЗС України щодо поширення коронавірусу у світі.
"16 994 громадянина України звернулись по допомогу до закордонних дипломатичних установ (ЗДУ) в рамках системи "Захист", - повідомили у МЗС.
Зокрема, 163 громадянина України проходить лікування: Австралія — 1, Австрія - 3, Греція − 12, Іспанія - 4, Італія - 121, Мальта — 1, Нігерія — 1, Португалія - 1, РФ - 2, Сербія - 1, США — 2, Таїланд - 1, Уругвай - 2, ФРН — 4, Чехія — 6, Швеція - 1.
Ще 44 громадянина України одужали: Австрія - 3, Бельгія - 1, Велика Британія та Північна Ірландія - 1, Греція - 10, Домініканська Республіка - 4, Єгипет - 1, Іспанія - 1, Італія - 2, Нігерія - 2, Нідерланди - 1, ОАЕ - 2, Польща - 6, Португалія - 1, Сейшельскі острови - 1, Таїланд - 1, ФРН - 1, Швеція - 1, Швейцарія - 1, Японія - 4.
Зазначається, що 7 громадян України за кордоном — померли.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні. Всього у світі захворіло майже 2.8 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.