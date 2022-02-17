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За контрабанду кокаина из Латинской Америки будут судить организованную пожизненником банду

Киев • УНН

 • 20200 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. За контрабанду кокаина из Латинской Америки будут судить организатора и двух членов организованной преступной группы. Об этом УНН сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Цитата:

"В суд направлено обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы по фактам контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Расследованием установлено, что "мужчина, который отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы, создал организованную группу, в состав которой входил гражданин Латвийской Республики и гражданка Украины". Они, по данным следствия, осуществляли контрабанду кокаина из стран Латинской Америки на территорию Украины.

"Так, участница преступной группы завербовала женщину, которую в качестве курьера отправили в Бразилию, где последняя получила наркотическое средство для его дальнейшего перемещения в Украину. Во время прохождения таможенного досмотра багажа в Международном аэропорту “Борисполь” правоохранители обнаружили и изъяли у курьера почти 700 граммов кокаина", - рассказали в прокуратуре.

Наркотик, как сообщается, планировали сбывать на черном рынке, где стоимость изъятого оценивается в 4,5 млн грн.

Сейчас приговором суда женщину-курьера приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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