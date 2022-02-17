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The New York Times

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За контрабанду кокаїну з Латинської Америки судитимуть організовану довічником банду

За контрабанду кокаїну з Латинської Америки судитимуть організовану довічником банду

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. За контрабанду кокаїну з Латинської Америки судитимуть організатора та двох членів організованої злочинної групи. Про це УНН повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Цитата:

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи за фактами контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Розслідуванням встановлено, що "чоловік, який відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, створив організовану групу, до складу якої входив громадянин Латвійської Республіки та громадянка України". Вони, за даними слідства, здійснювали контрабанду кокаїну з країн Латинської Америки на територію України.

"Так, учасниця злочинної групи завербувала жінку, яку в якості кур’єра відправили до Бразилії, де остання отримала наркотичний засіб для його подальшого переміщення до України. Під час проходження митного огляду багажу в Міжнародному аеропорту “Бориспіль” правоохоронці виявили та вилучили у кур’єра майже 700 грамів кокаїну", - розповіли у прокуратурі.

Наркотик, як повідомляється, планували збувати на чорному ринку, де вартість вилученого оцінюється у 4,5 млн грн.

Наразі вироком суду жінку-кур’єра засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на три роки.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Товар" з Південної Америки: в Одесі вилучили кокаїн на 10 млн доларів

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