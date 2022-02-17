За контрабанду кокаїну з Латинської Америки судитимуть організовану довічником банду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. За контрабанду кокаїну з Латинської Америки судитимуть організатора та двох членів організованої злочинної групи. Про це УНН повідомили у Київській обласній прокуратурі.
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"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи за фактами контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Розслідуванням встановлено, що "чоловік, який відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, створив організовану групу, до складу якої входив громадянин Латвійської Республіки та громадянка України". Вони, за даними слідства, здійснювали контрабанду кокаїну з країн Латинської Америки на територію України.
"Так, учасниця злочинної групи завербувала жінку, яку в якості кур’єра відправили до Бразилії, де остання отримала наркотичний засіб для його подальшого переміщення до України. Під час проходження митного огляду багажу в Міжнародному аеропорту “Бориспіль” правоохоронці виявили та вилучили у кур’єра майже 700 грамів кокаїну", - розповіли у прокуратурі.
Наркотик, як повідомляється, планували збувати на чорному ринку, де вартість вилученого оцінюється у 4,5 млн грн.
Наразі вироком суду жінку-кур’єра засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на три роки.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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