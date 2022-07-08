По количеству личного состава россияне преобладают - военный эксперт

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«Ошибка – думать, что у россии недостаточно сил. Они постоянно пополняют свои резервы и у них до сих пор есть преимущество в личном составе. Да, сил может быть недостаточно определенный период времени, но это не значит, что их вообще нет. Ведь войско – это набор разных специалистов. Если уничтожен, например танковый экипаж, его можно либо заменить на основе уже существующих ресурсов, либо научить. А обучение – это три месяца», – отметил Грабский.

Относительно того, что враг постоянно перебрасывает войска с одного направления на другое, эксперт отмечает, что это нормальный процесс войны, где происходит постоянное движение подразделениями.

«Например, у нас есть определенное количество подразделений на Волынском и Ровенском направлениях. Если у нас нет нужды эти войска там держать, мы их можем перебросить на другие направления. Сейчас россияне объявили, что закончили боевые действия в районе Лисичанска, там было накоплено большое количество войск. Часть они могут отправить на одно направление, часть – на другое, частично отправить на отдых. Они используют войска в соответствии с их пониманием целесообразности. Это не о нехватке резервов, это о маневрировании. А у россиян достаточно сил и средств для того, чтобы маневрировать. Потому что мы не перехватили инициативу, мы еще в обороне и не ведем контрнаступательные действия. А они еще имеют возможность продвижения и перемещения своих подразделений в соответствии с их задачами», – сообщил Грабский.

То, что враг в последнее время не перебрасывает войска с территории россии, также не свидетельствует об их нехватке. Эксперт предполагает, что российское командование не видит смысла в перебрасывании их на территорию Украины, потому что контрнаступательные действия они вели только на Луганском направлении.

«Сейчас они осуществляют перегруппировку, и у них достаточно сил и средств, чтобы осуществлять местную перегруппировку. На территории рф, если не ошибаюсь, от 15 до 17 батальонно-тактических групп. Это не обязательное условие – перебрасывать с россии “свеженькое” войско. Они определились, что нет необходимости усиливать подразделения и справляются с имеющимся комплектом сил и средств», – считает эксперт.

Напомним

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области.