Російські окупанти досі намагаються встановити повний контроль над Луганщиною – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На сьогодні російські окупанти досі намагаються встановити повний контроль над територією Луганської області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 7 липня, пише УНН.
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«На сході нашої країни противник до цього часу намагається встановити повний контроль над територією Луганської області», - сказано в зведенні.
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Повідомляється, що на Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Однак українські воїни жорстко придушили цю чергову спробу.
За інформацією Генштабу, ворог здійснює вогневе ураження ствольною та реактивною артилерією районів населених пунктів Сулигівка, Червоне, Нікополь, Новопавлівка, Карнаухівка, Адамівка, Краснопілля, Богородичне, Мазанівка, Дібрівне та Долина. Біля останнього для ударів застосував штурмову та армійську авіацію.
На Краматорському напрямку ворог здійснив невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.
Зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали райони населених пунктів Маяки, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янске, Золотарівка та Званівка. Ворожий авіаудар зафіксовано в районі Серебрянки.
«На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов», - йдеться у зведенні.
За даниши ГШ, ворог обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Виїмка, Івано-Дарʼївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк. Застосував армійську авіацію поблизу Шумів. Закріплюється на околицях населеного пункту Спірне.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
Літаками штурмової авіації ворог завдав удару поблизу Камʼянського.
У Генштабі повідомили також, що противник продовжує заходи примусової мобілізації особового складу на тимчасово окупованій території Луганської області.
«Мобілізовані мають слабку підготовку та незадовільне комплектування засобами захисту. На даний час поточний некомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації складає близько 8-ми тисяч осіб», - сказано в зведенні.
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