Терор на Луганщині: у Кремінній рашисти розстрілюють людей посеред вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Окупанти в тимчасово захопленій Кремінній, що на Луганщині, розстрілюють людей з проукраїнською позицією просто посеред вулиць, в цьому їм допомагають місцеві прихильники «русского мира». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram, інформує УНН.
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«Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Гайдай зазначив, що ті, хто відмовляється співпрацювати з окупантами, змушують виходити шляхом погроз.
«Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки», - резюмував він.
Доповнення
У жителів Кремінної в Луганській області окупанти забирають телефони, є затримані, місце знаходження яких невідомо. Начальник Кремінської міської військової адміністрації Олександр Дунець розповів про перевірку мобільних телефонів містян окупаційною владою.