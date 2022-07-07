Терор на Луганщині: у Кремінній рашисти розстрілюють людей посеред вулиць

Цитата

«Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Гайдай зазначив, що ті, хто відмовляється співпрацювати з окупантами, змушують виходити шляхом погроз.

«Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки», - резюмував він.

Доповнення

У жителів Кремінної в Луганській області окупанти забирають телефони, є затримані, місце знаходження яких невідомо. Начальник Кремінської міської військової адміністрації Олександр Дунець розповів про перевірку мобільних телефонів містян окупаційною владою.