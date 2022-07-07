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Террор в Луганской области: в Кременной рашисты расстреливают людей посреди улиц

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Оккупанты во временно захваченной Кременной, что в Луганской области, расстреливают людей с проукраинской позицией прямо посреди улиц, в этом им помогают местные сторонники «русского мира». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Всем известно, что россияне преследуют местных жителей с проукраинской позицией или тех, кто просто отказывается сотрудничать с оккупантами. В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, которые сдают население с проукраинской позицией, указывают точные адреса», - говорится в сообщении.

Детали 

Гайдай отметил, что те, кто отказывается сотрудничать с оккупантами, заставляют выходить путем угроз.

«Например, речь о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики. Мужчины, которые соглашаются, обычно получают повестки», - резюмировал он.

Дополнение 

У жителей Кременной в Луганской области оккупанты забирают телефоны, есть задержанные, местонахождение которых неизвестно. Начальник Кременской городской военной администрации Александр Дунец рассказал о проверке мобильных телефонов горожан оккупационными властями.

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