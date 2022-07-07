Российские оккупанты до сих пор пытаются установить полный контроль над Луганской областью – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На сегодняшний день российские оккупанты до сих пор пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 7 июля, пишет УНН.
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«На востоке нашей страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области», - говорится в сводке.
Детали
Сообщается, что на Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Однако украинские воины жестко подавили очередную попытку.
По информации Генштаба, враг производит огненное поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов Сулиговка, Червоное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровное и Долина. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.
На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.
Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменске, Золотаревка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.
«На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел», – говорится в сводке.
По данным ГШ, враг обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выемка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.
Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского.
В Генштабе сообщили также, что противник продолжает меры принудительной мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области.
«Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительное комплектование средствами защиты. В настоящее время текущий некомплект подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил российской федерации составляет около 8 тысяч человек», - сказано в сводке.
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