Российские оккупанты до сих пор пытаются установить полный контроль над Луганской областью – Генштаб

КИЕВ. 7 января. УНН. На сегодняшний день российские оккупанты до сих пор пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 7 июля, пишет УНН.