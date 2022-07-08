За кількістю особового складу росіяни переважають - військовий експерт

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«Помилка – думати, що в росії недостатньо сил. Вони постійно поповнюють свої резерви і в них досі є перевага в особовому складі. Так, сил може бути недостатньо певний період часу, але це не означає, що їх взагалі немає. Адже військо – це набір різних спеціалістів. Якщо знищено, наприклад, танковий екіпаж, його можна або замінити на основі вже існуючих ресурсів, або навчити. А навчання – це три місяці», – зазначив Грабський.

Щодо того, що ворог постійно перекидає війська з одного напрямку на інший, то експерт зазначає, що це нормальний процес війни, де відбувається постійний рух підрозділами.

«Наприклад, в нас є певна кількість підрозділів на Волинському і Рівненському напрямках. Якщо у нас немає потреби ці війська там тримати, ми їх можемо перекинути в інші напрямки. Зараз росіяни оголосили, що закінчили бойові дії в районі Лисичанська, там було накопичено велику кількість військ. Частину вони можуть відправити на один напрямок, частину – на інший, частково відправити на відпочинок. Вони використовують війська відповідно до їх розуміння доцільності. Це не про нестачу резервів, це про маневрування. А в росіян достатньо сил та засобів для того, щоб маневрувати. Тому що ми ще не перехопили ініціативу, ми ще в обороні і не ведемо контрнаступальні дії. А вони ще мають можливість просування і переміщення своїх підрозділів відповідно до їх задач», – повідомив Грабський.

Те, що ворог останнім часом не перекидає війська з території рф, також не свідчить про їх нестачу. Експерт припускає, що російське командування не бачить сенсу в перекиданні їх на територію України, тому що контрнаступальні дії вони вели лише на Луганському напрямку.

«Зараз вони здійснюють перегрупування, і в них достатньо сил та засобів, щоб здійснювати місцеве перегрупування. На території рф, якщо не помиляюсь, від 15 до 17 батальйонно-тактичних груп. Це не обов’язкова умова – перекидати з росії “свіженьке” військо. Вони визначилися, що немає потреби підсилювати підрозділи і справляються з наявним комплектом сил та засобів», – вважає експерт.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над територією Луганської області.