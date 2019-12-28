По инициативе ОГА в Полтавской области будут снижены тарифы на теплоэнергию

Согласно проведенным расчетам, размер тарифа снизится на 20-25%.

По словам председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, решение об уменьшении тарифов вступит в силу после того, как будут приняты соответствующие решения на уровне областного совета и исполкомов городов областного подчинения.

"Поскольку перерасчет будет касаться декабрьских платежек, по которым многие уже оплатят за потребленные услуги, то переплата будет зачтена или на погашение существующих долгов (в случае их наличия), или пойдет на зачисление в платеж следующего периода", - объясняют в ОГА.