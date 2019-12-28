За ініціативою ОДА на Полтавщині буде знижено тарифи на теплоенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про “Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу”, Полтавська ОДА ініціювала зниження тарифів на теплоенергію на території області, передає УНН.
Згідно з проведеними розрахунками, розмір тарифу знизиться на 20-25%.
За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, рішення про зменшення тарифів набуде чинності після того, як будуть ухвалені відповідні рішення на рівні обласної ради та виконкомів міст обласного підпорядкування.
“Оскільки перерахунок стосуватиметься грудневих платіжок, за якими багато людей вже сплатять за спожиті послуги, то переплата буде зарахована або на погашення існуючих боргів (у разі їх наявності), або піде на зарахування у платіж наступного періоду”, — пояснюють в ОДА.