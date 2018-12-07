По инициативе Тимошенко местные советы требуют от Президента отменить повышение тарифов на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По инициативе Юлии Тимошенко и фракций «Батькивщины» местные советы разных уровней продолжают обращаться к Президенту Украины с требованием немедленно отменить решение о повышении цены на газ для населения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы .
Так, соответствующие обращения к власти на сессиях приняла 181 совет 176 местных и 5 областных (Киевская, Кировоградская, Ровенская, Хмельницкая, Винницкая).
Только в Киевской области, например, отменить это позорное повышение тарифов требуют аж 19 советов: Яготинская, Бучанска, Вишневая, Переяслав-Хмельницкий, Таращанская, Мироновская, Богуславская, Обуховская, Украинский, Вышгородская, Васильковская городские советы, Тетиевская, Бородянский, Згуровская, Фастовская , Ставищенская, Переяслав-Хмельницкий районные советы, Тетиевская городская ОТГ, а также депутаты Киево-Святошинского райсовета.
"Решение о повышении цены на газ на 23,5% вызвало волну вполне оправданного возмущения, ведь на фоне сверхнизких соцстандартов повышение коммунальных платежей является преступлением против украинского, - сказал депутат от ВО" Батькивщина "Яготинской горсовета Владимир Белица. - Мы как местные депутаты не можем стоять в стороне от этих проблем, ведь речь идет о достойном уровне жизни людей, и выбрали нас на эти должности ".
Как отмечал народный депутат от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, решение о повышении цены на газ - это свидетельство неумелой политики власти.
"Повышение цены на газ не имеет никакого экономического обоснования. Депутаты от "Батькивщины" инициировали проведение внеочередных сессий советов с требованием немедленно отменить решение о повышении цены на газ для населения! »- заявил он.
По его словам, "обоснование повышения тарифов на газ к рыночным ценам - прикрытие очередной схемы обогащения власти за счет простых украинский".
Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратилась к депутатам всех уровней - областных, районных, городских - немедленно созвать внеочередные сессии и требовать от президента Порошенко отменить это преступление перед людьми, это еще одно необоснованное повышение цен на газ, тарифов на тепло и горячую воду .