За ініціативи Тимошенко місцеві ради вимагають від Президента скасувати підвищення тарифів на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За ініціативи Юлії Тимошенко та фракцій «Батьківщини» місцеві ради різних рівнів продовжують звертатися до Президента України з вимогою негайно скасувати рішення про підвищення ціни на газ для населення, передає УНН із посиланням на прес-службу політсили.
Так, відповідні звернення до влади на сесіях ухвалила 181 рада: 176 місцевих і 5 обласних (Київська, Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька, Вінницька).
Тільки у Київській області, наприклад, скасувати це ганебне підвищення тарифів вимагають аж 19 рад: Яготинська, Бучанська, Вишнева, Переяслав-Хмельницька, Таращанська, Миронівська, Богуславська, Обухівська, Українська, Вишгородська, Васильківська міські ради, Тетіївська, Бородянська, Згурівська, Фастівська, Ставищенська, Переяслав-Хмельницька районні ради, Тетіївська міська ОТГ, а також депутати Києво-Святошинської райради.
“Рішення про підвищення ціни на газ на 23,5% спричинило хвилю цілком виправданого обурення, адже на тлі наднизьких соцстандартів підвищення комунальних платежів є злочином проти українців, — сказав депутат від ВО „Батьківщина“ Яготинської міськради Володимир Білиця. — Ми як місцеві депутати не можемо стояти осторонь цих проблем, адже йдеться про гідний рівень життя людей, які й обрали нас на ці посади”.
Як наголошував народний депутат від фракції “Батьківщина” Юрій Одарченко, рішення про підвищення ціни на газ — це свідчення недолугої політики влади.
“Підвищення ціни на газ не має жодного економічного обґрунтування. Депутати від „Батьківщини“ ініціювали проведення позачергових сесій рад з вимогою негайно скасувати рішення про підвищення ціни на газ для населення!” — заявив він.
За його словами, “обґрунтування підвищення тарифів на газ до ринкових цін — прикриття чергової схеми збагачення влади за рахунок простих українців”.
Нагадаємо, лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко звернулася до депутатів всіх рівнів — обласних, районних, міських — негайно скликати позачергові сесії і вимагати від президента Порошенка скасувати цей злочин перед людьми, це ще одне необґрунтоване підвищення цін на газ, тарифів на тепло і гарячу воду.