За I полугодие бизнесу возместили на 13% больше НДС

“На счета плательщиков в течение I полугодия 2018 года возмещено 64,4 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 13,1%, или на 7,5 млрд грн превышает соответствующий показатель прошлого года. В январе-июне 2017 года плательщикам было возвращено 57 млрд грн”, — рассказали фискалы.

Как отмечается, всего в первом полугодии 2018 года в бюджет собрано 108,2 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг), что на 19,8%, или на 17,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Поступления в бюджет НДС с учетом бюджетного возмещения в течение января-июня 2018 года составили 43,7 млрд грн. Это на 31,2%, или на 10,4 млрд грн превышает соответствующий показатель прошлого года.

При этом в июне на счета плательщиков возмещено более 9,6 млрд грн НДС. Это на 6%, или на 0,5 млрд грн больше, чем в июне прошлого года.

В прошлом месяце в бюджет собрано 15,2 млрд грн НДС, что на 16,8%, или на 2,2 млрд грн больше, чем в июне прошлого года. Поступления в бюджет НДС с учетом бюджетного возмещения составили 5,6 млрд грн. Это на 42,4%, или на 1,7 млрд грн превышает соответствующий показатель прошлого года.

Напомним, за полгода предприятия получили рассрочки по уплате НДС при ввозе оборудования на 3,3 млн евро и 757,4 тыс. долл.