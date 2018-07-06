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За І півріччя бізнесу відшкодували на 13% більше ПДВ

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У І півріччі платникам податків відшкодували 64,4 млрд грн податку на додану вартість, що на 13,1% більше, ніж відповідний показник минулого року, передає УНН з посиланням на повідомленні ДФС.

“На рахунки платників протягом І півріччя 2018 року відшкодовано 64,4 млрд грн податку на додану вартість. Це на 13,1%, або на 7,5 млрд грн перевищує відповідний показник минулого року. У січні-червні 2017 року платникам було повернуто 57 млрд грн”, — розповіли фіскали.

Як зазначається, загалом у І півріччі 2018 року до бюджету зібрано 108,2 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), що на 19,8%, або на 17,8 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Надходження до бюджету ПДВ з урахуванням бюджетного відшкодування протягом січня-червня 2018 року склали 43,7 млрд грн. Це на 31,2%, або на 10,4 млрд грн перевищує відповідний показник минулого року.

При цьому у червні на рахунки платників відшкодовано понад 9,6 млрд грн ПДВ. Це на 6%, або на 0,5 млрд грн більше, ніж у червні минулого року.

Минулого місяця до бюджету зібрано 15,2 млрд грн ПДВ, що на 16,8%, або на 2,2 млрд грн більше, ніж у червні минулого року. Надходження до бюджету ПДВ з урахуванням бюджетного відшкодування склали 5,6 млрд грн. Це на 42,4%, або на 1,7 млрд грн перевищує відповідний показник минулого року.

Нагадаємо, за півроку підприємства отримали розстрочення зі сплати ПДВ при ввезенні обладнання на 3,3 млн євро та 757,4 тис. дол.

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