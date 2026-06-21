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За год Офис генпрокурора направил в суд 258 дел о военных преступлениях в Украине, 97 человек уже признаны виновными

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что за год в суд направлено 258 уголовных дел о военных преступлениях.

За год Офис генпрокурора направил в суд 258 дел о военных преступлениях в Украине, 97 человек уже признаны виновными
Генпрокурор Руслан Кравченко

Офис генерального прокурора за год направил в суд 258 уголовных дел, связанных с военными преступлениями в Украине, 97 обвиняемых уже признаны виновными. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, пишет УНН.

По данным Генпрокурора, с июня 2025 года по июнь 2026 года было зарегистрировано и расследуется 72 295 уголовных производств в связи с российской агрессией в Украине. Из них 68 900 дел открыто по ст. 438 УКУ (военные преступления).

За это время сообщено о подозрении в совершении военных преступлений 349 лицам, 258 уголовных производств переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвинительные приговоры получили 97 человек.

Генпрокурор Кравченко: заочные приговоры являются стратегическим инструментом обеспечения ответственности в военное время03.03.26, 17:51 • 3687 просмотров

Напомним

В апреле в ОГП сообщили, что к 15 годам лишения свободы приговорен оккупационный "директор" "Аскании-Нова", за вывоз редких животных из заповедника - это первый за время полномасштабной войны приговор за военное преступление против природно-заповедного фонда.

Евгений Царенко

Война в УкраинеКриминал и ЧП