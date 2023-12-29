За год 18 тысяч кв. км на деоккупированных территориях были полностью очищены от взрывчатки

За 2023 год было разминировано и признано безопасными 18 тысяч квадратных километров деоккупированных территорий Украины. Об этом сообщило Минобороны, пишет УНН.

18 тысяч квадратных километров территории определены такими, которые не содержат доказательств загрязнения. То есть, учитывая проведенные мероприятия нетехнического обследования в 2023 году, площадь территорий, которые потенциально загрязнены, на сегодня удалось уменьшить до 156 тысяч квадратных километров - отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины Руслан Берегуля.

Детали

В этом году подразделения разминирования нетехнически обследовали более 50 тысяч квадратных километров. Также в рамках оперативного реагирования было проверено и очищено от взрывоопасных предметов 1300 квадратных километров деоккупированных территорий.

За 2023 год было разминировано 4512 километров автомобильных дорог, 1064 километра линий электропередач и 2464 километра железнодорожных путей.

Всего на территориях, о которых идет речь, специалисты изъяли и обезвредили почти 275 тысяч взрывоопасных предметов - в частности артиллерийские и реактивные снаряды, противотанковые и противопехотные мины.

Дополнение

В следующем 2024 году планируется обследовать 40 тысяч квадратных километров на территории 59 объединенных территориальных громад в деоккупированных областях. А также провести непосредственные мероприятия по гуманитарному разминированию на 239 участках общей площадью 937 гектаров.

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