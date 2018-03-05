За финансирование террористов "ЛНР" осудили жителя Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Житель Луганской области был обоснованно осужден за финансирование террористов "ЛНР" и наказали несколько тысячным штрафом в украинской валюте. Об этом в сети Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению жителя Луганщины в совершении действий, направленных на финансирование терроризма (ч.1 ст.258-5 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины исполнял обязанности генерального директора одного из так называемых "государственных" на временно оккупированной территории Луганской области.
Находясь на этой "должности", злоумышленник заключал договоры на поставку продукции предприятия и в дальнейшем уплатил налоги в так называемый "бюджет" террористической организации "ЛНР", из которого осуществлялось финансирование участников силового блока террористической организации, осуществляющие сопротивление силам, задействованным в проведении антитеррористической операции на Востоке Украины.
Поскольку во время досудебного расследования стороной обвинения собраны неопровержимые доказательства, подозреваемый в полном объеме признал себя виновным в совершении уголовного преступления, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.
Сейчас на основании приговора суда, которым правонарушитель признан виновным в последнее уплачен штраф в размере 425 тыс грн в Государственный бюджет Украины.
Напомним, ранее в СБУ сообщили, что криптовалюта является наиболее эффективным средством перечисления крупных сумм средств в ОРДЛО.