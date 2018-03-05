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За фінансування терористів "ЛНР" засудили мешканця Луганської області

За фінансування терористів "ЛНР" засудили мешканця Луганської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Мешканця Луганщини обґрунтовано засудили за фінансування терористів “ЛНР” та покарали кількасот тисячним штрафом в українській валюті. Про це в мережі Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.

Прокуратура Луганської області підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням мешканця Луганщини у вчиненні дій, направлених на фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України виконував обов’язки генерального директора одного з так званих “державних підприємств” на тимчасово окупованій території Луганської області.

Перебуваючи на цій “посаді”, зловмисник укладав договори на поставку продукції підприємства та в подальшому сплатив податки до так званого “бюджету” терористичної організації “ЛНР”, з якого відбувалося фінансування учасників силового блоку терористичної організації, що здійснюють супротив силам, задіяним у проведенні антитерористичної операції на Сході України.

Оскільки під час досудового розслідування стороною обвинувачення зібрано беззаперечні докази, підозрюваний в повному обсязі визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, між ним і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Наразі на підставі вироку суду, яким правопорушника визнано винним, останнім сплачено штраф у розмірі 425 тис грн до Державного бюджету України.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що криптовалюта є найбільш ефективним засобом перерахування великих сум коштів в ОРДЛО.

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