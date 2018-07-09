По факту жестокого убийства щенков в Кропивницком открыто производство
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 июля. УНН. Правоохранители начали следственные действия по найденным щенкам с отрезанными головами и снятой кожей в Кропивницком. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Кировоградской области Виталина Бевзенко.
"По данному факту информацию внесен в ЕРДР. Уголовное производство начали по ст. 299 УК - жестокое обращение с животными", - отметила пресс-секретарь.
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Напомним, в районе Полтавского рынка в Кропивницком нашли щенков с отрезанными головами и снятой кожей. Поэтому активисты написали заявление в полицию.