За фактом жорстокого вбивства цуценят у Кропивницькому відкрито провадження

"За цим фактом інформацію внесено до ЄРДР. Кримінальне провадження розпочали за ст. 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами", – зазначила речниця.

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Нагадаємо, у районі Полтавського ринку у Кропивницькому знайшли цуценят із відрізаними головами та знятою шкірою. Через це активісти написали заяву в поліцію.