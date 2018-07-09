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За фактом жорстокого вбивства цуценят у Кропивницькому відкрито провадження

За фактом жорстокого вбивства цуценят у Кропивницькому відкрито провадження

Київ • УНН

 • 7923 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 липня. УНН. Правоохоронці розпочали слідчі дії щодо знайдених цуценят з відрізаними головами і знятою шкірою у Кропивницькому. Про це УНН повідомила речниця ГУНП в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.

"За цим фактом інформацію внесено до ЄРДР. Кримінальне провадження розпочали за ст. 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами", – зазначила речниця.

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Нагадаємо, у районі Полтавського ринку у Кропивницькому знайшли цуценят із відрізаними головами та знятою шкірою. Через це активісти написали заяву в поліцію.

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