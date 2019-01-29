По факту взрыва на "Днепровском коксохимическом заводе" открыто производство

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89911 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104598 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139808 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137365 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132755 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126626 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165178 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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По факту взрыва на "Днепровском коксохимическом заводе" открыто производство

По факту взрыва на "Днепровском коксохимическом заводе" открыто производство

Киев  •  УНН

 • 8854 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. По факту взрыва в цехе в г. Каменское на "Днепровском коксохимическом заводе" полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской области, передает УНН.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью - ред.). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Южного отделения полиции Каменского ОП", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Днепропетровской области ночью произошел взрыв на ЧАО "Днепровском коксохимическом заводе", 5 человек пострадали.

Происшествие произошло в смолоперерабатывающем цехе 29 января около 4 утра. На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали 5 человек, они доставлены в больницу.

Напомним, на территории "Радиозавода" в Киеве произошел пожар.

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