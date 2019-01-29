По факту взрыва на "Днепровском коксохимическом заводе" открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. По факту взрыва в цехе в г. Каменское на "Днепровском коксохимическом заводе" полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской области, передает УНН.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью - ред.). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Южного отделения полиции Каменского ОП", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области ночью произошел взрыв на ЧАО "Днепровском коксохимическом заводе", 5 человек пострадали.
Происшествие произошло в смолоперерабатывающем цехе 29 января около 4 утра. На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали 5 человек, они доставлены в больницу.
Напомним, на территории "Радиозавода" в Киеве произошел пожар.