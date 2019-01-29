За фактом вибуху на "Дніпровському коксохімічному заводі" відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. За фактом вибуху у цеху в м. Кам’янське на “Дніпровському коксохімічному заводі” поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської області, передає УНН.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою ред.). На місці події працює слідчо-оперативна група Південного відділення поліції Кам’янського ВП", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Дніпропетровській області вночі стався вибух на ПрАТ “Дніпровському коксохімічному заводі”, 5 осіб постраждало.
Подія сталася у смолопереробному цеху 29 січня близько 4-ї ранку. На момент вибуху у приміщенні перебувало 13 працівників підприємства. В результаті постраждало 5 осіб, вони доставлені до лікарні.
Нагадаємо, на території "Радіозаводу" у Києві сталася пожежа.