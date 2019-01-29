На Дніпропетровщині стався вибух на території коксохімічного заводу, 5 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Дніпропетровській області вночі стався вибух на ПрАТ “Дніпровському коксохімічному заводі”, 5 осіб постраждало. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
“29 січня о 3 год. 30 хв. у м. Кам’янське на території ПрАТ „Дніпровський коксохімічний завод“ в трьохповерховій будівлі смолопереробного цеху стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням бітуму”, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Додається, що 5 осіб потрапили до лікарні “з опіками у тяжкому стані”.
О 4 год. 07 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 200 м2.
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“Пошкоджено технологічне обладнання цеху. Причина вибуху встановлюється”, — резюмують у прес-центрі ДСНС.
Як повідомляв УНН, рятувальникам вдалось загасити пожежу в харківському торговому центрі.