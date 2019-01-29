В Днепропетровской области произошел взрыв на территории коксохимического завода, 5 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Днепропетровской области, ночью, произошел взрыв на ЧАО "Днепровском коксохимическом заводе", 5 человек пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
“29 января в 3 часа. 30 мин. в г. Каменское на территории ЧАО „Днепровский коксохимический завод“ в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума”, — говорится в сообщении спасателей.
Добавляется, что 5 человек попали в больницу “с ожогами в тяжелом состоянии”.
В 4 ч. 07 мин. подразделениями ДСНС пожар ликвидирован на площади 200 м2.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В одном из портов Венесуэлы произошел взрыв
“Повреждены технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается”, — резюмируют в пресс-центре ГСЧС.
Как сообщал УНН, спасателям удалось потушить пожар в харьковском торговом центре.