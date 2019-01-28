Пожежу в харківському торговому центрі загасили

"Пожежу було локалізовано о 05:04, повністю ліквідовано о 08:05. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню полум’я на ще більшу площу. Загалом у пожежогасінні брали участь 8 одиниць основної пожежної техніки, 3 спеціальні автомобілі та 45 чоловік особового складу ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються", - повідомили пожежники.



Як повідомляв УНН, пожежа сталася у триповерховому торговому центрі "Міраж" у Харкові у ніч на понеділок, вона охопила 360 кв. м.



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