Пожежа сталася у харківському торговому центрі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Пожежа сталася у триповерховому торговому центрі "Міраж" у Харкові у ніч на понеділок, вона охопила 360 кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС України.
"28 січня о 3:42 у Московському районі міста Харків у триповерховій будівлі торгівельного центру "Міраж" (вул. Академіка Павлова, 160) виникла пожежа", - повідомили рятувальники.
О 5:04 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано на площі близько 360 кв. м.
"Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - вказали у відомстві.
На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.
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