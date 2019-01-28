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Пожежа сталася у харківському торговому центрі

Пожежа сталася у харківському торговому центрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Пожежа сталася у триповерховому торговому центрі "Міраж" у Харкові у ніч на понеділок, вона охопила 360 кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС України.

"28 січня о 3:42 у Московському районі міста Харків у триповерховій будівлі торгівельного центру "Міраж" (вул. Академіка Павлова, 160) виникла пожежа", - повідомили рятувальники.

О 5:04 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано на площі близько 360 кв. м.

"Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - вказали у відомстві.

На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо, у Києві невідомий кинув димову шашку в Ocean Plaza.

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