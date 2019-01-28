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Радіозавод палав у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. На території "Радіозаводу" у Києві сталася пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"О 16:06 на пульт зв’язку служби "101" надійшла заявка про пожежу в Дарницькому районі на вул. Бориспольській, 9. Загоряння сталося в деревообробному цеху на території "Радіозаводу". Вогонь швидко поширювався по горючим легкозаймистим матеріалам. Існувала загроза розповсюдження пожежі на покрівлю будівлі", - йдеться в повідомленні.

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Пожежу ліквідували о 17:53.

Як повідомляв УНН, у Харкові сталася пожежа у триповерховому торговому центрі.

Нагадаємо, на столичному Подолі горів ресторан.

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