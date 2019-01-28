Радиозавод пылал в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. На территории "Радиозавода" в Киеве произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В 16:06 на пульт связи службы "101" поступила заявка о пожаре в Дарницком районе на ул. Бориспольской, 9. Возгорание произошло в деревообрабатывающем цехе на территории "Радиозавода". Огонь быстро распространялся по горючим легковоспламеняющимся материалам. Существовала угроза распространения пожара на кровлю здания", - говорится в сообщении.
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Пожар ликвидировали в 17:53.
Как сообщал УНН, в Харькове произошел пожар в трехэтажном торговом центре.
Напомним, на столичном Подоле горел ресторан.