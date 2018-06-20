По факту столкновения возле Рады полиция открыла два производства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. По факту вчерашнего столкновения возле здания Верховной Рады Украины полиция начала два уголовных производства по фактам насилия в отношении работника полиции и сопротивления представителю власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Один из задержанных, 26-летний житель Днепропетровской области, применил газовый баллончик в отношении работников полиции. В результате правоохранители получили телесные повреждения в виде химического ожога глаз. Следователи Печерского управления полиции по данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Еще один 49-летний уроженец Кировоградской области сопротивлялся полицейским, которые обеспечивали правопорядок во время вчерашней массовой акции на улице Грушевского. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Напомним, по факту вчерашних столкновений под Радой восемь полицейских обратились за медицинской помощью.