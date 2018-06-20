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За фактом сутички біля Ради поліція відкрила два провадження

За фактом сутички біля Ради поліція відкрила два провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. За фактом вчорашньої сутички біля будівлі Верховної ради України поліція розпочала два кримінальні провадження за фактами насильства щодо працівника поліції і опору представникові влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Один із затриманих, 26-річний житель Дніпропетровської області, застосував газовий балончик стосовно працівників поліції. У результаті правоохоронці отримали тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку очей. Слідчі Печерського управління поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Ще один 49-річний уродженець Кіровоградщини чинив опір поліцейським, які забезпечували правопорядок під час вчорашньої масової акції на вулиці Грушевського. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, за фактом вчорашніх сутичок під Радою вісім поліцейських звернулися по медичну допомогу.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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