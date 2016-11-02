По факту стрельбы в Николаеве открыто уголовное производство

Так, 30 октября около 00:25 ч. поступило сообщение от граждан, что возле одного из развлекательных заведений, расположенного на перекрестке улиц Никольской и Соборной, происходит ссора и слышны выстрелы.

Установлено, что во время отдыха в баре между тремя мужчинами возник конфликт. Для выяснения отношений они вышли из развлекательного заведения и продолжили ссору на улице. В какой-то момент один из конфликтующих достал из транспортного средства пистолет и совершил несколько выстрелов в воздух.

Человеком, который стрелял оказался 42-летний житель г. Днепропетровска, полицейские изъяли у него спецсредство для отстрела резиновых пуль калибра 9 мм.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.