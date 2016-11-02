За фактом стрілянини у Миколаєві відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Миколаєві правоохоронці відкрили кримінальне провадження з а фактом стрілянини у центрі міста, яка сталася 30 жовтньо поточного року. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, 30 жовтня близько 00:25 год. надійшло повідомлення від громадян , що біля одного з розважальних закладів, розташованого на перехресті вулиць Нікольської та Соборної, відбувається сварка та чути постріли.
Встановлено, що під час відпочинку в барі між трьома чоловіками виник конфлікт. Для з’ясування стосунків вони вийшли з розважального закладу та продовжили сварку на вулиці. У якийсь момент один із конфліктуючих дістав з транспортного засобу пістолет та здійснив декілька пострілів у повітря.
Чоловіком, який стріляв виявився 42-річний житель м. Дніпропетровська, поліцейські вилучили у нього спецзасіб для відстрілу гумових куль калібру 9 мм.
За фактом справи відкрито криміналье провадження за ч.4 ст.296 КК України “Хуліганство”, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.