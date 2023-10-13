По факту стрельбы на блокпосту в Киеве открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Правоохранители начали расследование превышения полномочий представителем ТРО, который накануне в Киеве открыл огонь по машине, водитель которой не остановился по требованию военных. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, 12 октября на одном из установленных блок-постов в Киеве во время проверки документов один из водителей отказался выполнить требования сводного наряда. Он пытался проехать без проверки.
Чтобы остановить автомобиль, член добровольческого формирования территориальной общины открыл огонь из автоматического оружия, повредив одно из колес.
Цитата
«По факту превышения власти или служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия работником правоохранительного органа, под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона следователями полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины», - говорится в сообщении.
Напомним
12 октября утром в Киеве на одном из блокпостов произошла стрельба в результате того, что водитель не остановился по требованию военных.