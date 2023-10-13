За фактом стрілянини на блокпосту у Києві відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Правоохоронці почали розслідування перевищення повноважень представником ТРО, який напередодні у Києві відкрив вогонь по автівці, водій якого не зупинився на вимогу військових. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, пише УНН.
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За даними прокуратури, 12 жовтня на одному з встановлених блок-постів у Києві під час перевірки документів один з водіїв відмовився виконати вимоги зведеного наряду. Він намагався проїхати без перевірки.
Щоб зупинити автомобіль, член добровольчого формування територіальної громади відкрив вогонь з автоматичної зброї пошкодивши одне з коліс.
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«За фактом перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалось застосуванням зброї працівником правоохоронного органу, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
12 жовтня вранці у Києві на одному з блокпостів сталася стрілянина внаслідок того, що водій не зупинився на вимогу військових.