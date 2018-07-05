По факту отравления детей в лагере под Барышевкой открыто дело
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту отравления детей в лагере под Барышевкой. Об этом сообщили УНН в полиции Киевской области.
"Открыто уголовное производство по ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм)", - сказали в полиции, отметив, что врачи никого из детей не госпитализировали, а провели на месте их осмотр. Кроме того, медики отобрали для проверки образцы продуктов.
Напомним, вчера, 3 июля, в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей.
Как сообщал УНН, 2 июля 2018 в с. Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич".