За фактом отруєння дітей у таборі під Баришівкою відкрито справу

"Відкрито кримінальне провадження за ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил та норм)", - сказали у поліції, зауваживши, що лікарі нікого з дітей не госпіталізовували, а провели на місці їх огляд. Крім того, медики відібрали для перевірки зразки продуктів.

Нагадаємо, учора, 3 липня, в санаторії "Поляна" в селищі Баришівка Київської області отруїлись 17 дітей.

Як повідомляв УНН, 2 липня 2018 року у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.