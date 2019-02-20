По факту ложного сообщения в радиоэфире о радиоактивном загрязнении начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В радиоэфире Тернопольского радио прозвучала информация о радиоактивном загрязнении окружающей среды, однако данное сообщении оказалось ложным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Тернопольской области.
"Правоохранители устанавливают лиц, распространивших ложную информацию. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 259 УК - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, аноним накануне вечером сообщил о заложенной взрывчатке на станции "Армейская" в Харькове, после проверки оказалось, что сообщение ложное.