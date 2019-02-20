За фактом неправдивого повідомлення в радіоефірі про радіоактивне забруднення розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В радіоефірі Тернопільського радіо прозвучала інформацію про радіоактивне забруднення навколишнього середовища, проте дане повідомленні виявилось неправдивим. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Тернопільської області.
"Правоохоронці встановлюють осіб, які розповсюдили хибну інформацію. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 259 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, анонім напередодні ввечері повідомив про закладену вибухівку на станції "Армійська" у Харкові, після перевірки виявилося, що повідомлення неправдиве.