За экс-командующего Нацгвардии внесли залог - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. За экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, внесли залог, однако он до сих пор находится под стражей. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Аллерова Игорь Мороз.
"Залог внесен, однако его еще не освободили (из-под стражи - ред.)", - отметил Мороз.
Он добавил, что залог был внесен еще вечером 17 мая.
По его словам, причиной содержания Аллерова до сих пор под стражей является бюрократия.
"У нас основание для освобождения под залог является внесение (средств - ред.), а формально - это надо подтвердить, что эти деньги все же поступили в казначейство. Хотя они уплачены банку и предоставлена справка из банка", - сказал Мороз.
Напомним, экс-командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, которого подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным, в пятницу, 17 мая, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.