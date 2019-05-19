За екс-командувача Нацгвардії внесли заставу – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. За екс-командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, внесли заставу, однак він досі перебуває під вартою. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Аллерова Ігор Мороз.
"Застава внесена, однак його ще не звільнили (з-під варти – ред.)", - зазначив Мороз.
Він додав, що застава була внесена ще ввечері 17 травня.
За його словами, причиною тримання Аллерова досі під вартою є бюрократія.
"У нас підстава для звільнення під заставу є внесення (коштів – ред.), а формально – це треба підтвердити, що ці гроші все ж надійшли в казначейство. Хоча вони сплачені банку і надана довідка з банку", - сказав Мороз.
Нагадаємо, екс-командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову, якого підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим, у п’ятницю, 17 травня, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 4,8 млн грн.