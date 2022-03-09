За двое суток украинская ПВО уничтожила по меньшей мере 8 воздушных целей - генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За двое суток средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей оккупантов в районе проведения операция Объединенных сил и в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"За двое суток, 8 и 9 марта, средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения Операция объединенных сил и в Киевской области", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили 4 штурмовика Су-25 и два вертолета российских оккупантов. Также есть подтверждение о двух сбитых крылатых ракетах.
"Штурмовики и бомбардировщики Командования Воздушных Сил ВСУ на различных стратегических направлениях продолжают поддерживать действия Сухопутных войск ВС Украины и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники", - информирует Генштаб.
Дополнение
В Киевской области над селом сбили ракету "Калибр".