У Київській області над селом збили ракету "Калібр". Уламки впали на склади, спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Наше доблесне ППО збили чергову крилату ракету "Калібр" над селом Калинівка Броварського району. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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"Пів години тому наше доблесне ППО збили чергову крилату ракету "Калібр" над селом Калинівка Броварського району. Уламки ракети впали на Митний склад. Почалася пожежа. Працюють рятувальники", - написав Геращенко.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, о 15:49 у селі Калинівка Броварського району внаслідок обстрілу сталося руйнування двох складських будівель з послідуючим загоранням на площі 2 тис. м кв.
О 17:05 пожежу локалізовано на площі 1 тис. м. кв. Жертв та постраждалих немає.