В Киевской области над селом сбили ракету "Калибр". Обломки упали на склады, вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Наша доблестная ПВО сбила очередную крылатую ракету "Калибр" над селом Калиновка Броварского района. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
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"Пол часа назад наша доблестная ПВО сбила очередную крылатую ракету "Калибр" над селом Калиновка Броварского района. Обломки ракеты упали на таможенный склад. Начался пожар. Работают спасатели", - написал Геращенко.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, в 15:49 в селе Калиновка Броварского района в результате обстрела произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тыс. кв.
В 17:05 пожар локализован на площади 1 тыс. м. кв. Жертв и пострадавших нет.