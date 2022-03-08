В Киевской области над селом сбили ракету "Калибр". Обломки упали на склады, вспыхнул пожар

Цитата

"Пол часа назад наша доблестная ПВО сбила очередную крылатую ракету "Калибр" над селом Калиновка Броварского района. Обломки ракеты упали на таможенный склад. Начался пожар. Работают спасатели", - написал Геращенко.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, в 15:49 в селе Калиновка Броварского района в результате обстрела произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тыс. кв.

В 17:05 пожар локализован на площади 1 тыс. м. кв. Жертв и пострадавших нет.