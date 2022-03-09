За дві доби українська ППО знищила щонайменше 8 повітряних цілей - генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. За дві доби засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей окупантів в районі проведення Операція об'єднаних сил та на Київщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"За дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операція об'єднаних сил та на Київщині", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 знищили 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти російських окупантів. Також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети.
"Штурмовики та бомбардувальники Командування Повітряних Сил ЗСУ на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутні війська ЗС України і наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки", - інформує Генштаб.
Доповнення
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