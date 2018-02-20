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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72920 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87837 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90504 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109856 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101172 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104881 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111854 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

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За два года в Украине устранено 100 регуляторных барьеров для бизнеса

За два года в Украине устранено 100 регуляторных барьеров для бизнеса

Киев  •  УНН

 • 8304 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение 2016-2017 годов благодаря проведению дерегуляции в Украине было снято более 100 регуляторных барьеров. Об этом говорится в аналитическом отчете Государственной регуляторной службы за 2017 год, передает УНН.

“В целом, благодаря проведению дерегуляции в Украине было снято более 100 регуляторных барьеров, среди которых сокращение более 40% разрешительных документов, обязательной сертификации на 90% товаров, срока выдачи фитосанитарного сертификата в портах (с 5 до 2 дней), отменен карантинный сертификат, а также отменено около 15 тысяч советских стандартов”, - говорится в документе.

Отмечается, что к наиболее важным результатам выполнения Плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности, полученным в 2016 — 2017 годах, можно отнести следующие достижения:

Мероприятия по дерегуляции хозяйственной деятельности в 2016 году

Мероприятия по дерегуляции хозяйственной деятельности в 2017 году

В ДРС добавили, что согласно действующей редакции Плана дерегуляции хозяйственной деятельности в течение 2016-2017 годов предусмотрено выполнение 81 мероприятия, из которых реализовано 42, составляет 48% от общего количества.

Напомним, в Минэкономразвития анонсировали реформу системы госконтроля.

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