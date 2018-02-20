За два года в Украине устранено 100 регуляторных барьеров для бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение 2016-2017 годов благодаря проведению дерегуляции в Украине было снято более 100 регуляторных барьеров. Об этом говорится в аналитическом отчете Государственной регуляторной службы за 2017 год, передает УНН.
“В целом, благодаря проведению дерегуляции в Украине было снято более 100 регуляторных барьеров, среди которых сокращение более 40% разрешительных документов, обязательной сертификации на 90% товаров, срока выдачи фитосанитарного сертификата в портах (с 5 до 2 дней), отменен карантинный сертификат, а также отменено около 15 тысяч советских стандартов”, - говорится в документе.
Отмечается, что к наиболее важным результатам выполнения Плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности, полученным в 2016 — 2017 годах, можно отнести следующие достижения:
Мероприятия по дерегуляции хозяйственной деятельности в 2016 году
Мероприятия по дерегуляции хозяйственной деятельности в 2017 году
В ДРС добавили, что согласно действующей редакции Плана дерегуляции хозяйственной деятельности в течение 2016-2017 годов предусмотрено выполнение 81 мероприятия, из которых реализовано 42, составляет 48% от общего количества.
Напомним, в Минэкономразвития анонсировали реформу системы госконтроля.