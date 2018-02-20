За два роки в Україні усунуто 100 регуляторних бар’єрів для бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом 2016-2017 років завдяки проведенню дерегуляції в Україні було знято більше 100 регуляторних бар’єрів. Про це йдеться у аналітичному звіті Державної регуляторної служби за 2017 рік, передає УНН.
“Загалом, завдяки проведенню дерегуляції в Україні було знято більше 100 регуляторних бар’єрів, серед яких скорочення більш ніж 40% дозвільних документів, обов’язкової сертифікації на 90% товарів, терміну видачі фітосанітарного сертифікату в портах (з 5 до 2 днів), скасовано карантинний сертифікат, а також скасовано близько 15 тисяч радянських стандартів”, — йдеться у документі.
Зазначається, що до найбільш важливих результатів виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, отриманих у 2016 — 2017 роках, можна віднести наступні здобутки:
Заходи щодо дерегуляції господарської діяльності у 2016 році
Заходи щодо дерегуляції господарської діяльності у 2017 році
У ДРС додали, що відповідно до чинної редакції Плану дерегуляції господарської діяльності протягом 2016-2017 років передбачено виконання 81 заходу, з яких реалізовано 42, що становить 48% від загальної кількості.
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