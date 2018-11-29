За два года в Святошинском районе столицы построено 25 футбольных мини-полей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За два года в Святошинском районе столицы построено 25 новых футбольных мини-полей с искусственным покрытием. Об этом сообщил глава Святошинской РГА Владимир Каретко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Он добавил, что указанные площадки успешно эксплуатируются.
Каретко также подчеркнул, что мини-стадионы были построены на территории учебных заведений, во дворах жилых микрорайонов и при детско-юношеских спортивных школах.
"Каждая третья школа в Святошинском районе оснащена современным футбольным полем", - говорится в сообщении.
Финансирование строительства происходило из бюджетов разного уровня: городского по Программе социально-экономического развития, государственного по программе КМУ.
Напомним, украинский завод "ФФУ Продакшн" изготовил уже более 300 тыс. кв. м покрытия для футбольных полей.
Ранее в Федерации футбола Украины сообщили, что ставят себе целью "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.